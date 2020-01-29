Muğla'da, bankaya gitmek için evden ayrılan gencin cesedi bulundu

29.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:34

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bankaya gitmek için evden ayrılan gencin cesedine ulaşıldı.

Çiftlik Mahallesi'nde oturan 21 yaşındaki Cihat Türkay, 27 Ocak'ta öğle saatlerinde 48 EV 775 plakalı otomobiliyle bankaya gitmek üzere evden ayrıldı.



Kendisinden bir daha haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede, Türkay'ın aynı gün saat 13.00 sıralarında ilçe merkezindeki belediye katlı otoparkına giriş çıkış yaptığı belirlendi.



Telefonundan en son Muğla-Denizli kara yolundaki Gölcük Mahallesi yakınlarında sinyal alındığı öğrenilen Türkay'ın, otomobili Akkaya-Gülağzı Mahallesi kireç ocakları mevkisinde tespit edildi.

Bölgeye giden jandarma ve 112 Acil Servis ekibi, Türkay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Türkay'ın yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA