Muğla'da 2 dönüm ormanlık alan yandı
Haberler » Güncel » Muğla'da 2 dönüm ormanlık alan yandı - Haber

Muğla'da 2 dönüm ormanlık alan yandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm orman alanı zarar gördü.

26.01.2020 22:32 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:28
Muğla'da 2 dönüm ormanlık alan yandı

'nın ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm orman alanı zarar gördü.

Mahallesi Eskiköy mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm orman alanı tahrip oldu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler