Müge Anlı'nın canlı yayında "Güzel oğlum" diye tanıttığı isim dikkat çekti

ATV'de hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan sabah kuşağının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün sezon finalini yaparak ekrana kısa bir ara verdi. Tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen Müge Anlı, canlı yayınında ekip arkadaşlarını tanıtarak hepsine tek tek teşekkür etti. Ekipten kendisiyle aynı soy adını taşıyan bir ismi "Güzel oğlum" diye tanıttı.

2 BİNDEN FAZLA KAYIP BULUNDU

Yaptığı her yayın ülkede gündem olan Müge Anlı ve ekibi göz yaşartan hikayeleri, yıllarca anlatılacak kavuşmalarıyla bir sezonu daha geride bıraktı. Bu sezon Müge Anlı ve ekibi 2 bin 753 kaybı bulan, 762 aileyi kavuşturdu.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNA İMZA ATTI

895 bin kişinin katıldığı okuma yazma seferberliği ile Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza attı. Kaybolma riski yüksek 50 bin vatandaşımıza "Sevgi İzi" yaptırdı. "Pati Buldular" projesiyle 315 kayıp can dostumuzu sıcak yuvalarına teslim etti.

ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerinin de desteğiyle Türkiye'nin her yerine 16.987 tane tekerlekli, 1.980 tane ise akülü sandalye dağıtarak engelli vatandaşlarımızı özgürlüğüne kavuştu. 15 bin öğrenciye kırtasiye giyecek yardımı yapıldı.

"HEP BERABER YAPTIK"

Bu gün ise sezon finali yapan Müge Anlı duygularını "Her zaman söylüyorum ne yaptıysak beraber yaptık. İyi ki varsınız. Biz kocaman bir aileyiz. Tanıdığım tanımadığım birçok insan bir karşılık beklemeden sadece iyilik yapmak için bu sezonda da birbirine sarıldı. Nelerin üstesinden gelmedik ki hep beraber. Olayların çözülmesinde ufak ya da büyük katkısı olan herkese minnettarım. Her birinize teşekkür ediyorum. İki ay sonra azalmadan çoğalarak yine ekran başında hep beraber olalım." şeklinde ifade etti.

"BENİM GÜZEL OĞLUM"

Müge Anlı ayrıca ekip arkadaşlarını da tek tek tanıttı. Kendisiyle aynı soyadını taşıyan Mert Efe Anlı için ise Anlı "Onun adını ben koydum, bütün hastanede 'bizimki güzel, sizinkisi çirkin diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum." Açıklamasında bulundu. Müge Anlı'nın yakın akrabası olduğu tahmin edilen Mert Efe Anlı, programın editörlüğünü üstleniyor.