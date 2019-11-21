Müge Anlı'nın 14 yaşında evlenen kadına verdiği tepki Twitter'da gündem oldu
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Müge Anlı'nın 14 yaşında evlenen kadına verdiği tepki Twitter'da gündem oldu

Müge Anlı, 14 yaşında kaçarak evlendiği eşinin kendisini aldattığını söyleyerek programına çıkan kadına "Yani biz sınavda ter dökerken sen kısır yiyordun görümcelerinle" dedi. Müge Anlı'nın canlı yayında kadına söyledikleri Twitter'da gündem oldu.

21.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:02
Müge Anlı'nın 14 yaşında evlenen kadına verdiği tepki Twitter'da gündem oldu

Afyonkarahisar'da yaşayan Sultan Kurum, ailesinin onayı olmadığı 12 yaşındayken anlaştığı eşi ile 14 yaşında evlendi. 'nın canlı yayına katılan Kurum, 31 yaşındaki eşi Metin Kurum ile 14 yaşındaki oğlu Yunur Emre'nin kaybolduğunu iddia etti. Sultan Kurum ile Müge Anlı arasındaki diyalog ise canlı yayına damga vurdu.

EŞİNİN YASAK AŞK YAŞADIĞINI SÖYLEDİ

Eşi ve oğlunun soba almaya gidiyorum diyerek evden ayrıldıklarını ve bir daha geri dönmediklerini belirten Sultan Hanım'ın anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Sultan Kurum, eşinin ortadan kaybolmadan 1 ay önce Selda isminde bir kadınla yasak aşk yaşamaya başladığından şüphe duyduğunu söyledi.

CANLI YAYINA BAĞLANARAK SULTAN KURUM'U SUÇLADI

Yayına bağlanan Metin Bey, oğlunun yanında olduğunu ve eşinden boşanmak istediğini söyledi. Sultan Hanım'ı suçlayan Metin Kurum, yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi.

"BİZ SINAVDAYKEN SEN KISIR YİYORDUN"

Sultan Kurum, canlı yayına telefonla bağlanan eşine oğlunun sağlık durumunu sormadan önce başka konular açarak tepki gösterdi. Kurum'un anlattıklarına sinirlenen Müge Anlı ise "Yani biz sınavda ter dökerken sen kısır yiyordun görümcelerinle" diyerek erken evlenmesine tepki gösterdi.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Müge Anlı'nın Sultan Kurum'a verdiği tepki ise Twitter'da gündem oldu. Kısa sürede trend listelerinin üst sıralarında yer alan Müge Anlı için şu yorumlar yapıldı:


Haber Videosu: Müge Anlı ile konuk arasında geçen diyalog, canlı yayına damga vurdu!
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HABER YORUMLARI (21)

  • HİKMET:
    Feministliği iyice çirkefliğe dönüştü bunun, artık kanalın ve Rütüğün ağır bir ceza vermesi lazım ki haddini bilsin. Toplumun değer yargılarını insanlarını aşağılamasın, şımarıklığı , yüzsüzlüğü iyice zıvanadan çıktı.
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  • ALİ:
    Benim ablam okumayi cok istedi.gunlerce agladi.ama babam okula gondermedi.18 yasina gelince de everdi.suan mutsuz bir evliligi ve cocuklari var..yani anadoluda bir cok kız kendi gelecegini kendisi seçemiyor..anne babasi seciyor..muge anlı istanbulda dogup buyudugu icin boyle durumlardan haberi yok..o her kızın kendi hayati gibi secme özgürlüğü olarak büyüdü saniyor.yazık..bi de televizyoncu olacak.boyle durumlari bilmesi lazım
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  • ASLANSARAY:
    Müge anli her kadin senin gibi prensesler gibi yetismiyor sen bu kadini azarlamayi kimden ögrendin sinavdandan mi yazik sana hemde cok yazik senin programini seyredenlerde bi doktora ugrasin.
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  • TXX:
    müge anlıya katılıyorum. . tek kelime ile mükemmel bi insan ve programı da öyle severek izliyoruz.
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  • MECAY:
    o kadınlar evde kısır yemeseydi sen nasıl o proğramı yapacaktın müge anlı. herkes senin gibi şanslı doğmuyor kimseyi seçemediği hayatı yüzünden eleştiremezsin. buna hakkın yok.
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  • KİBİRRR:
    o kadar şişirildiki müge hanım , şuan kendi kibiriyle baş edemiyor , yazık. kendini üst akıl zannetmeye başladı.
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