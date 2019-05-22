Müge Anlı ile Tatlı Sert Programındaki Minik Ecrin Olayı İzleyicilerin Kanını Dondurdu!

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin bebeğin hala izine ulaşılamadı. Her gün yeni iddiaların gündeme geldiği canlı yayında en önemli şüpheli Ecrin bebeğe cinsel istismarda bulunup öldürdüğü düşünülen üvey amca Özkan Kurnaz'dı. Ancak ortaya atılan yeni iddialar şüpheleri babaanne Hacer hanımın üzerinde yoğunlaştırdı.

ECRİN'İ BABAANNESİ Mİ ÖLDÜRDÜ?

Müge Anlı'nın dün yayınlanan programında ailenin zehirlenerek ölen köpekleri olayın boyutunu değiştirdi. İddialara göre Ecrin'in annesi Sevcan'ın kayın validesi Hacer hanım daha önce aileden 10 yaşındaki bir kızı zehirlemişti. Aynı şeyi küçük Ecrin'e de yapmış olabileceği söylendi. Hacer hanım ise bu iddiaları kabul etmedi ve iftira olduğunu söyledi. Diğer bir iddia ise anne Sevcan hanım ile ilgili. Sevcan hanım Ecrin bebek kaybolduktan 40 dakika sonra markette rahat bir şekilde alış-veriş yapması Ecrin bebeğinin nerede olduğunu bildiğini düşündürdü. Bu noktada Sevcan'ın Ecrin'i öz babasına vermiş olabileceği ihtimalini ortaya çıkardı.

MÜGE ANLI: ECRİN BEBEK ÖZKAN YADA HACER'DEN ÇIKACAK

Müge Anlı ise canlı yayında Minik Ecrin ile ilgili kendi şüphelerini dile getirerek "Bütün bu konuşulanların içinde benim takıldığım nokta isteyerek yaptıklarını da düşünmüyorum ama ya Özkan'da yada Hacer hanımdan çıkacak Ecrin bebek. Buda benim kendi kanaatim ben aklın yolundan ilerleyerek bu fikre kapılıyorum. Özkan'ın neden mesela parmak izi çıkar mı diye sordu. Sonra kimseye haber vermeden traktörle gitmesinin. Sonra Hacer hanımın benden değil Özkan'dan şüpheleniyorum dese de ben akla yatkın bulmuyorum içimi bulandıran şeyler bunlar. Evet Deniz satabilir mi satabilir. Sevcan babasına verebilir mi evet verebilir ama biz söyledik kim olacağını babasının oraya gelmesi imkansız o anda." dedi.

KARMAŞIK İLİŞKİ AĞI PES DEDİRTTİ

Ecrin'in annesi Sevcan Kurnaz 16 yaşındayken kendisinden 20 yaş büyük olan ablasının eşi Cengiz Kurnaz'a kaçarak imam nikahlı evleniyor. Evlendikten yaklaşık 4 sene sonra Ecrin dünyaya geliyor. Ancak Ecrin eşinden değil. Ecrin'in babası Cengiz değil başka biri. Sevcan Kurnaz, Ecrin kaybolduktan sonra çıktığı Müge Anlı yayınında kızının babasının eşi Cengiz olmadığını açıkladı. Ecrin'in babasının ismi açıklanmazken iddialara göre Cengiz Kurnaz, Sevcan'ı başka birilerine pazarlamıştı ve Sevcan'da bunlardan birinden hamile kalmıştı. Bu durumu canlı yayında açıklayan Sevcan, Ecrin'in babasını bildiğini söyledi ama ismi açıklanmadı. Sevcan Kurnaz'ın şimdiki eşi Deniz Kurnaz ise ilk eşi Cengiz Kurnaz'ın yeğeni. Yani Sevcan görümcesinin oğlu ile evli.