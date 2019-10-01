Müge Anlı'dan canlı yayında şaşırtan açıklama: Ben her kaybı aramak zorunda değilim

01.10.2019 21:00

12 yıldır bir çok cinayeti çözen ve kayıpları bulan Müge Anlı duydukları üzerine kayıp Vakkas Akteke'yi aramayacağını aktardı. Anlı canlı yayında, "Ben her kaybı aramak zorunda değilim. Vakkas Akteke aramama hakkımı kullanıyorum. Bu duruma bir kere düştüm. Babasını öldüren kızda. O zamanda söyledim bilseydim almazdım diye. Bence siz jandarmaya başvurun çok özür diliyorum." dedi.

"9 AYDIR HABER ALINAMIYOR"

Mersin'de yaşayan 65 Yaşındaki Vakkas Akteke 10 Ocak gününden beri haber alınamıyor. İddialara göre Vakkas bey kayıp olduğu gün kayın biraderi Ali Çabuk ile uzlaşmak için Gülnar ilçesinde buluşuyorlar. 65 yaşında Vakkas bey tarlayı borcu ile birlikte geri alıyor ancak eşi Meryem Akteke ve kayın biraderi Ali Çabuk'u dolandırıcılık suçlamasıyla Jandarmaya şikayet ediyor. Şikayet sebebi ise yüzde 70 hasta çocuğunun engelli maaşını çektiklerini iddiası. Sonra bu şikayetin ardında ise Vakkas Akteke esrarengiz bir şekilde ortadan kayboluyor.

BABASINI BULMAK İÇİN BAŞVURDU

9 aydır bulunamaması üzerine kızı Gülenay Çandır Müge Anlı'nın programına kayıp babasını bulmak için başvurdu. Gülenay Çandır, Müge Anlı'ya yaptığı açıklamada ise babasına annesi Meryem ve erkek kardeşi Umut'un babasına bir şey yapmış olabileceğini iddia etti.

"ANAHTARI GERİ TESLİM ETTİ"

Bu kayıp ile ilgili Eşi Meryem hanım ise "Yaşadığımız örtülü köyüne ön koltukta bir erkek ve bir kadının olduğu bir araç geldi. Aracın içinde eşimde vardı benden Vakkas'ın yaşadığı evin anahtarını istediler. Bende anahtarı verdim. Bir gün sonra ise anahtarı geri teslim ettiler." açıklamasını yaptı.

"ANNENİN BANA YAPTIKLARININ HESABINI ÖDETECEĞİM"

Vakkas beyin kızı Gülenay hanım ise canlı yayında babası hakkında şu açıklamayı yaptı: "Babamın gideceği gün ben çok ağladım gitme baba dedim. Babamda bana dedi ki Gülenay ben gideceğim başka bir köye yerleşeceğim telefonumu da kapatacağım kimse bana ulaşamayacak dedi. Ben dedi annenin bana yaptıklarının hesabını ödeteceğim bu onun iyi günleri bu günler"