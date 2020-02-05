Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
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Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Nişanlısı tarafından dolandırıldığını söyleyerek babasıyla Müge Anlı'nın programına çıkan genç kadının yaşadıklarını anlatmasıyla birçok dolandırıcı mağduru olan kişi programa dahil oldu. Dolandırıldığını söyleyen Musa Cihangir, "300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldım" dedi.

05.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:03
Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

İzmir'de ailesiyle birlikte yaşayan Adile Yeşilgöz, nişanlısı tarafından dolandırıldığını iddia ederek dün babası Mehmet Hayri Yeşilgöz ile birlikte 'nın programına konuk olarak yardım istedi. Canlı yayında anlatılan dolandırıcılığın ardından pek çok kişi programa bağlanarak dolandırıldığını söyledi.

DOLANDIRILAN İNSANLAR BİR BİR ARADI

Sosyal medyada tanıştığı İhsan Çapar isimli kişi ile nişanlanan Adile Yeşilgöz ve ailesi, 'evinizde büyü var, bozmamız lazım' yalanına inanarak ve 350 bin TL dolandırıldığını anlattı. Baba-kızın ardından Türkiye'nin dört bir yanından insanlar aynı yöntemle dolandırıldığını iddia ederek Anlı'nın programına başvurdu.

ALTIN BULMAK İÇİN BİNLERCE LİRA HARCADI

İhsan Çapar'ın kendisine 300 kilo altın vaadinde bulunduğunu söyleyen Musa , yaptığı açıklamalarla izleyenleri şaşırttı. Neytullah Bozkurt, altınlarını ve paralarını evleneceğini düşündüğü kadına verirken, Musa Cihangir ise altın bulmak için harcadığı paraları anlattı. Neytullah BozkurT "Önce beni kadınla tanıştırdılar. Bir gün onun evinde, ardından ertesi gün kendi evimde kaldım. Sürekli beni 'evimize git boş kalmasın' diye gönderiyordu. Ben de en sonunda gitmeyeceğim kalacağım dedim. 'Yok gideceksin' dedi."

300 KİLO ALTIN İÇİN 600 REKAT NAMAZ KILDILAR

Müge Anlı Musa Cihangir'in de 300 kilo altınla kandırıldığını belirterek harcadıklarını aktardı. Müge Anlı, "105 bin dolar toplamışsınız, tarlasını satmış, 100 tane koyun, 1 traktör ve 1 araba satmış. 70 bin TL'ni de verdin." diyerek Cihangir'in verdiklerini açıkladı. Cihangir, Anlı'nın "Bunların karşılığında size ne vermeyi vadetti?" sorusuna da "Yüzde 35 bana, 65 Musa'ya. Bir de ortak olması için Neytullah bana 35 bin dolar borçlandı. Senet bende." dedi. Dikkat çeken açıklamalar yapan Musa Cihangir "300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldık" şeklinde konuştu.


Haber Videosu

: Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
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