Müge Anlı'da cinsel içerikli görüntüleri çıkan kadın suskunluğunu bozdu

Müge Anlı'da cinsel içerikli görüntüleri çıkan kadın suskunluğunu bozdu

Kocasını öldürmekle suçlanan Nazife Demirel, Müge Anlı'nın da izlediği cinsel içerikli görüntüleri için "O gün işe gitmiştim. Sabah kalktığımda telefondan çekilmiş videoları gördüm. Nasıl çekildi nereye atıldı hiç bir bilgim yok" dedi.

07.10.2019 12:03
Müge Anlı'da cinsel içerikli görüntüleri çıkan kadın suskunluğunu bozdu

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Afyonkarahisar'da 23 Ağustos günü şüpheli bir kazada yaşamını yitirdiği iddia edilen Tuncay Demirel'in ölüm nedeni araştırılıyor.

TÜM GÖZLER NAZİFE'DE

45 yaşındaki Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel ve yasak aşkı Yasin bey tarafından planlı bir şekilde öldürüldüğü iddia edildi. Nazife Demirel'in Müge Anlı dahil bir çok kişinin gördüğü uygunsuz görüntüleri de iddiaları güçlendirdi. İddiaların odağındaki Nazife ise yasak aşkı ve ölen eşi hakkında herkesi şoke eden itiraflar yaptı.

GÖRÜNTÜLERİ İNTERNETTE İZLEDİ

3 çocuk babası Tuncay Demirel'in Nazife Demirel ile 20 yıllık evliydi. İş gereği sık sık şehir dışına giden Tuncay Bey, yine şehir dışına çıktığı bir gün internete baktığında tesadüfen eşi Nazife Demirel'in bir eğlence mekanındaki görüntülerini izledi. İzledikleri karşısında hayrete düşen Tuncay Bey, Afyonkarahisar'a geri dönerek eşine görüntüleri sorunca "Yasin isminde biri beni zorla çalıştırdı" cevabını aldı.

KARISIYLA YASAK AŞKINI ARABADA GÖRDÜ

Bu olayda sonra 23 Ağustos günü Tuncay Demirel, 3 çocuğu ile aracına binip Afyon merkezdeki pazara ekmek satmak için gitti. Bu sıradapazarda arabanın içinde eşi Nazife ile yasak aşkı Yasin'i gördü. İkili hızla oradan uzaklaşmaya çalışırken Tuncay Demirel arabanın üzerine atladı. Talihsiz koca, arabanın üzerindeyken başka bir aracın vurmasıyla yola savrulup düştü. Bu düşme sonucunda Tuncay Demirel hayatını kaybetti. Tuncay Demirel'in ağabeyi Nurettin Demirel ve diğer aile bireyleri bu olayın kaza değil planlı bir cinayet olduğunu iddia etti.

GÖRÜNTÜLER HAKKINDA KONUŞTU

Olayla ilgili soruşturma devam ederken kocasını öldürtmekle suçlanan Nazife Demirel, gece kulübünde çalıştığı ve kocasının da bundan haberdar olduğunu belirterek uygunsuz görüntüleri için şu açıklamayı yaptı: "O gün işe gitmiştim. Sabah kalktığımda telefondan çekilmiş videoları gördüm. Nasıl çekildi nereye atıldı hiç bir bilgim yok. Karakola gittim şikayetçi oldum Yasin'de. Yasin yaptı diye düşündüm. Sonrada o yapmamıştır diye şikayetimi eşimden habersiz aldım. Yasin'le aramazda bir gönül ilişkisi var. Ama öyle büyük bir gönül ilişkisi yok."

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YORUMLAR (17)

  • AYS21:
    HAYIRDA BU OLAYIN SURİYELİLERLE NE ALAKASI VAR ONA ANLAM VEREMEDİM. . . İNSAN OLUN OLUN İNSAN NERELİ OLDUĞUNUZUN NERDEN GELDİĞİNİZİN BİR ÖNEMİ YOK İNSAN MI ÖNCE ONA BAKIN. . .
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  • ZENGİN SEVER:
    sorsan marjinal biziz şu fakirler varya dünya bunlar yüzünden kötü ve çekilmez her pislik bunlarda
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  • PARANAHUE PARANAHUE PARANA:
    Bana islam dininin bir gereğiymiş gibi Suriye Milliyetçiliğini dayatmaktan vazgeçin. Suriye Milliyetçisi ol ma ya ca ğım. Zorla mı ya yeter.
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  • HAMZAAA:
    Ülkeyi mahvettiniz sizin gibileri ıslah etsin demek lazım ama ıslah olmuyor tam aksine gün geçtikçe sizin gibiler zararlı bakteri gibi çoğalır oldunuz. Şimdi o kocan olacak gariban seni öldürseydi manşetler direk koca kurbanına bir can daha gitti denip senin gibi edep yoksunu insan için protesto ve yürüyüşler yapılacaktı. Kadın erkek farketmez bu tarz edep yoksunu insanlar için caydırıcı önlemler almak lazım. . . .
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  • MUSTAFA YILDIRIM:
    kardeş iyi analiz etmişsin ama dünyanın çivisi çıkmış
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