Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
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Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç anlar yaşandı. Sosyal medyadan tanıştığı İhsan isimli kişi ile nişanlanan Adile Yeşilgöz, nişanlısı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Canlı yayına bağlanarak iddiaları reddeden İhsan Bey, Müge Anlı'nın sorusuna verdiği cevapla ünlü sunucuyu adeta çıldırttı.

04.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:13
Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

ATV ekranlarının sevilen programı ile Tatlı Sert'in yeni bölümünde yaşanan olaylar izleyiciyi adeta şoke etti. Sosyal medyadan tanıştığı İhsan isimli kişi ile nişanlanan Adile Yeşilgöz, nişanlısı tarafından dolandırıldığını öne sürdü. Tüm olay zinciri ise bundan sonra başladı. İhsan isimli şahısın aileye yaptıkları ve daha sonra aileyi dolandırıp kaçması akıllara durgunluk verdi.

350 BİN TL DOLANDIRILDI

'de ailesiyle birlikte yaşayan Adile Yeşilgöz, nişanlısı tarafından dolandırıldığını iddia ederek babası Mehmet Hayri Yeşilgöz ile birlikte Müge Anlı'nın programına katıldı.

Sosyal medyada tanıştığı İhsan isimli kişi ile nişanlanan Adile Yeşilgöz ve ailesi, 'evinizde büyü var, bozmamız lazım' yalanına inandı ve 350 bin TL dolandırıldı.

İDDİALARI REDDETTİ

Kendilerini dolandıran sahte nişanlıya bir türlü ulaşamayan baba kız çareyi Müge Anlı'nın programına katılmakta buldu. Anlı'nın programa telefonla bağladığı İhsan Bey, iddiaları reddetti.

MÜGE ANLI ÇILGINA DÖNDÜ

Evli ve dört çocuk babası olduğu ortaya çıkan İhsan Bey, Müge Anlı'nın "Siz evli değil misiniz? Neden başkasının kızıyla nişanlanıyorsunuz?" sorusuna verdiği cevapla ünlü sunucuyu çıldırttı.

"SEN BENİMLE DALGA MI GEÇİYORSUN?"

"Evliysem başkasıyla evlenemez miyim yani?" diyen adama Müge Anlı, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun?" diye sordu. Müge Anlı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.


Haber Videosu

: Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
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