Müge Anlı akülü sandalye başvurusu nasıl yapılır? Akülü sandalye veya tekerlekli sandalye başvurusu! Müge Anlı sandalye bağışı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Müge Anlı akülü sandalye başvurusu nasıl yapılır? Akülü sandalye veya tekerlekli sandalye başvurusu! Müge Anlı sandalye bağışı!

19.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:22
Müge Anlı akülü sandalye başvurusu nasıl yapılır? Akülü sandalye veya tekerlekli sandalye başvurusu! Müge Anlı sandalye bağışı!

ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yardımlaşma devam ediyor. Bu kapsamda ortaya çıkarılan akülü ve tekerlekli sandalye yardımlaşması da yapılıyor. Müge Anlı akülü sandalye başvurusu nasıl yapılır? Akülü sandalye veya tekerlekli sandalye başvurusu! Müge Anlı akülü sandalye nasıl istenir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yardımlaşma kapsamında akülü ve tekerlekli sandalye bağışı ve başvurusu yapılmakta.

MÜGE ANLI AKÜLÜ SANDALYE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akülü ve tekerlekli sandalye yardımı için vatandaşlar sık sık başvuru yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan akülü ve tekerlekli sandalye başvurusu içim:

MÜGE ANLI TEKERLEKLİ SANDALYE BAŞVURUSU VE BAĞIŞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

7/24 İhbar hattı : 0530 151 31 51

Başvuru için: 0212 354 44 25 - 0212 639 50 17

E-posta: tatlisert@mugeanli.com.tr

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ersun Yanal Aykut Kocaman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Müge Anlı akülü sandalye başvurusu nasıl yapılır? Akülü sandalye veya tekerlekli sandalye başvurusu! Müge Anlı sandalye bağışı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 10:22:33. #1.16#
title