Müftüler Gölbaşı İlçesinde Toplandı
Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı başkanlığında, ilçe müftüleri Gölbaşı ilçesinde toplandı.
Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı başkanlığında, ilçe müftüleri Gölbaşı ilçesinde toplandı.
Aylık olağan ilçe müftüleri toplantılarının Temmuz ayı toplantısı Gölbaşı ilçesinde yapıldı. Gölbaşı İlçe Müftülüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, 15 Temmuz FETÖ/PDY Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı hain darbe girişiminin yıl dönümü vesilesi ile Diyanet İşleri Başkanlığın gönderdiği talimatlar konuşuldu.
Toplantıda ayrıca, yaz Kur'an kurslarına önem verilmesi, eğitim programlarının üzerinde titizlikle durulması tavsiye edildi. Diyanet İşleri Başkanlığın güncel talimatları, idari ve dini konular görüşüldü. - ADIYAMAN