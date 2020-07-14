Müftü Taşçı: "Hedefimiz 3 bin adet vekalet kurban toplamak" Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, vekalet ile kesilen kurbanların 149 ülkeye ulaştırıldığını kaydetti.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, vekalet ile kesilen kurbanların 149 ülkeye ulaştırıldığını kaydetti.

Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan vekaletle kurban kesim organizasyonuyla ilgili Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı basın açıklaması yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla 2018 yılında bin 500, 2019 yılında 2 bin civarından Adıyaman'da vekalet ile kurban kesildiğini dile getiren Mehmet Taşçı, 2020 yılında hedeflerinin 3 bin vekalet kurban olduğunu dile getirdi.

Müftü Taşçı açıklamasında, "Vekalet ile kurban kesim organizasyonunu başlattık. Din görevlisi arkadaşlarımıza gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Görevlilerimiz vekalet kurban çalışmalarına başladık. Halkımızın yoğun ve güzel bir talebi var. Coşkuyla bu kampanyamıza destek veriyorlar. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 450 bin kurban bizlere emanet edilmiş. Başkanlığımız bu emaneti 149 ülkeye, yurt içinde ise 420'ye yakın köy, ilçe, ilde toplam 20 milyon aileye emanetleri ulaştırmışız. İnsanların kurbanla beraber yüzlerinin gülmesine vesile olundu. Adıyaman'da 2018 yılında bin 500 civarında, 2019 yılında 2 bin civarında bağışta bulunulmuş. Bu yıl inşallah 3 bini bulacağız" dedi.

Taşçı, "Bu korona virüs ile ilgili pandemi sürecinde insanların fakirleştiğini görüyoruz. Güçlü ülkeler bile ekonomik olarak çökme aşamasına geldi. Allah'a hamd olsun, bizim devletimiz bu süreci en iyi şekilde yönetti. Bu pandemi süreciyle birlikte ihtiyaç sahiplerine devletimiz sahip çıktı. Afrika'da insanlar bir su kuyusundan su çıktığında insanlar havada uçuşuyorlar. Bu insanlar bir bardak suya dahi muhtaç. Bizim bu yardımlarımız fakir ülkelere yardımları ulaştırıyoruz. Sadece mazlumların dualarını alabilmeyi umut ediyoruz.

Fakirliğin alt sınırının altında olan ve eti kurban bayramından kurban bayramına gören insanlar var. Bu bölgelere ağırlıklı olarak emanetler götürülüyor. Bu çok önemli bir hizmettir. Yıllardır ihmal ettiğimiz gönül coğrafyamızdaki insanlara ulaşmamız lazım. Biz bu gönül coğrafyamızdan da sorumluyuz.

İnsanlarımız evlerinde Kurbanın o güzelliğini, manasını çocuklarıyla yaşamalarını, ikinci bir kurban olması halinde bu kampanyalarımıza destek olmalarını istiyoruz. İnşallah bu sene hedefimiz olan sayıya ulaşırız" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA