Mufassal ne demek? Mufassal anlamı ne?
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Mufassal ne demek? Mufassal anlamı ne?

Mufassal ne demek? Mufassal anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Mufassal, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Mufassal ne demek? Mufassal anlamı ne? İşte, Mufassal kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Mufassal kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Mufassal anlamı ne? Mufassal ne demek?

MUFASSAL NE DEMEK?

Sözlükte tafsil edilmiş anlamına gelen mufassal, Kur'ân'ın sonundaki kısa sûrelere denir. Mufassal sureler 49'uncu sûreden başlar ve üç kısma ayrılır:(a) Tıval-ı mufassal: Hucûrât sûresinden 85'inci sûre olan Bürûc sûresine kadar 36 sûreye bu isim verilmiştir.(b) Evsat-ı mufassal: Bürûç'tan 92'inci sure olan Leyl sûresine kadar olan 7 sûreye bu isim verilmiştir.(c) Kısar- mufassal: Leyl sûresinden Nâs sûresine kadar olan 22 sûreye de bu isim verilmiştir.

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