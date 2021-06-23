Mufassal ne demek? Mufassal anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Mufassal, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Mufassal ne demek? Mufassal anlamı ne? İşte, Mufassal kelimesin anlamı!