Müebbet hapis cezası onanınca yeniden cezaevine girdi - Haberler
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Müebbet hapis cezası onanınca yeniden cezaevine girdi

Müebbet hapis cezası onanınca yeniden cezaevine girdi
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandıktan sonra tahliye edilen Engin Aktaş'a (48) verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca yakalanıp, cezaevine gönderildi.

ADANA'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandıktan sonra tahliye edilen Engin Aktaş'a (48) verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Kentte 2005 yılında 'kasten öldürme' suçundan girdiği cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Engin Aktaş'a yerel mahkemece verilen müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Kararın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Aktaş'ın yakalamak için çalışma başlattı. Aktaş'ın Seyhan ilçesi, Meydan Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, önceki gün sokak yürürken yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Aktaş, önce adliyeye sonra da cezaevine gönderildi.


Müebbet hapis cezası onanınca yeniden cezaevine girdi

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Son Dakika Haberleri

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