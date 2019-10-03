Mucize Doktor'un Nazlı'sı kırmızı süper mini elbisesiyle hayran bıraktı

03.10.2019 09:19

Fox TV'nin yeni dizisi Mucize Doktor, yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Farklı konusu ile dikkat çeken ve farklı karakterlerle izleyicinin karşına çıkan Mucize Doktor'un Nazlı'sıSinem Ünsal da şimdiden dizi fanlarının yakın markajında.

KIRMIZI SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Dizide Ferman Hoca'ya amansız bir aşka tutulan Doktor Nazlı karakterine hayat veren Sinem Ünsal, sosyal medya paylaşımıyla hayranlarının dikkatini üzerine çekti. Güzel oyuncu, Instagram hesabından kırmızı süper minisiyle hayran bıraktı. Takipçilerinin ağzı açık kaldığı paylaşıma binlerce yorum ve beğeni yağdı.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

21 Haziran 1993 doğdu. Üniversite eğitimine kadar İzmir/Foça'da yaşadı. 2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu.

2016 itibarıyla TV dizilerinde, 2019 Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında rol almaya başladı. 2019 yılında Yapıkredi Afife Jale Ödülleri'nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi.

Yine aynı yıl 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülü verildi.