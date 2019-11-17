Mucize Doktor'un Adil Hocası Reha Özcan "Sanat için soyunurum da sevişirim de" sözleriyle şaşırttı

17.11.2019 15:53 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:25

FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'da iyi kalpli başhekimi Adil karakterini canlandıran usta oyuncu Reha Özcan, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Sanatın hayatında önemli bir yeri olduğunu ve mesleğinde kırmızı çizgilerinin olmadığını söyleyen Özcan, "Sanat için soyunurum da sevişirim de" dedi.

"ÖNCE KABUL ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORDUM"

Başrollerini Taner Ölmez ve Onur Tuna ile paylaştığı farklı senaryosuyla izleyenleri ekrana kilitleyen Mucize Doktor'un Adil Hocası rolüne önce sıcak bakmadığını söyleyen Reha Özcan, "Çok heyecanlandım ama kabul etmeyi düşünmüyordum çünkü Ali karakterini bulabileceklerini sanmıyordum. Sonra Taner Ölmez'in oynayacağını söyledikleri anda işi kabul ettim. Adil, iyi bir karakter olduğundan benim açımdan çok zordu. Bu güne kadar televizyonda hiç iyi bir karakter oynamadım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Eşim bir gün "Hiçbir şey yapmasan da olur" dedi. Bu çok işime yaradı" dedi.

"SANAT İÇİN SOYUNURUM DA SEVİŞİRİM DE"

Posta'ya konuşan başarılı oyuncu, "Kırmızı çizgileriniz var mı?" sorusuna "Oyunculukla ilgili kendime koyduğum sınırlarım yok. Sanat için soyunurum da sevişirim de" cevabıyla mesleği ile ilgili hiçbir sınır koymadığını belirtti.

REHA ÖZCAN KİMDİR?

Şimdilerde Mucize Doktor'un altın kalpli Başhekim Adil karakterine hayat verenReha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde Bingöl'de doğmuştur. Aslen Boyabat'lıdır. Tam adı Ragıp Reha Özcan'dır. Kardeşi Serhat Özcan'da kendisi gibi oyuncudur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl Trabzon Devlet Tiyatrosu'na başladı. 1990-1991 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı.

1992-1993 sezonunda Antalya'ya yerleşti ve Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi'nin Tiyatro kulübünde ve Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yönetmen olarak görev yapan Reha Özcan, 2010 – 2011 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Ekim 2016'da Devlet Tiyatrolarından emekli oldu.

2017'de Müfit Can Saçıntı'nın hem senaryosunu yazıp hem de yönettiği "Yaşamak Güzel Şey" adlı sinema filminde rol aldı. Adı Efsane, Maral: En Güzel Hikayem, Karadayı, Suskunlar, Kurtlar Vadisi Pusu, IV. Osman gibi bir çok projede yer aldı. Genelde kötü karakterleri canlandıran usta oyuncu birden fazla ödüle layık görülmüştür.