Mucize Doktor Taner Ölmez kimdir? Mucize Doktor Ali Vefa kimdir?
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Mucize Doktor Taner Ölmez kimdir? Mucize Doktor Ali Vefa kimdir?

12.02.2021 07:31 | Son Güncelleme: 12.02.2021 07:35
Mucize Doktor Taner Ölmez kimdir? Mucize Doktor Ali Vefa kimdir?

Mucize doktor dizisindeki Ali Vefa rolüyle etkileyen Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile birlikteliğiyle gündeme geliyor. Peki, Mucize Doktor Taner Ölmez kimdir? Mucize Doktor Ali Vefa kimdir?

Mucize Doktor dizisinde başrolde oynayan Medcezir'in başarılı oyuncusu Taner Ölmez, daha önce Müslüm filminde Müslüm Gürses'in kardeşi olarak izleyenler karşısına çıkmıştı. Peki, Taner Ölmez kaç yaşında, nereli? Taner Ölmez filmleri, dizileri…

MUCİZE DOKTOR TANER ÖLMEZ KİMDİR?

Başarılı oyuncu, 9 Ağustos 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol aldı.

Ölmez, 'İstanbul'un Altınları, dizisindeki performansı ile dikkat çekti. 'Kapalı Çarşı, Kül ve Ateş ve Tatar Ramazan' dizilerinde de rol alan oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınması ise 'Kayıp Şehir' dizisi ile oldu. 1,75 cm boyunda ve 65 kilo ağırlığında olan Taner Ölmez, Star Tv 'de yayınlanan ve dünyaca ünlü The O.C. dizisinin uyarlaması olan 'Medcezir'de Mert Serez karakterini canlandırdı.

MUCİZE DOKTOR ALİ VEFA KİMDİR?

Taner Ölmez, 2014 yılında Katil Joe tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla Afife Jale Tiyatro Ödülü'ne layık görüldü. 2016 yılında 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde Genç Osman karakterini canlandırdı. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Ölmez, ''Barabar'' adlı grupta solist olarak yer alıyor.

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