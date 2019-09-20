Mucize Doktor dizisi, küçük çocuğun hayatını kurtarma sahnesiyle izleyicilerden tam not aldı

20.09.2019 07:30

Savant otizmli genç Doktor Ali Vefa'nın sıra dışı hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor dizisi 2. bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Mucize Doktor'un 2. bölümünde, Doktor Ali Vefa'nın dikkati sayesinde bir çocuğun hayatını kurtardığı ve sedye üzerinde kalp masajı yaptığı sahneye ise beğeni yağdı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

FOX TV'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Mucize Doktor, 2. bölümüyle 19 Eylül Perşembe akşamı ekrana geldi. Savant otizm sendromlu genç cerrah Ali Vefa'nın hikayesinin anlatıldığı dizi sosyal medyada tam not aldı.

İZLEYİCİLER GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yakışıklı oyuncu Taner Ölmez'in başrolünü oynadığı Mucize Doktor dizisi ikinci bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları, dizide Doktor Ali Vefa'nın, hasta olan bir kızı fark ederek evine gitmesi ve yolda yaptığı mücadeleyi tebrik etti. Vefa'nın sedye üzerine çıkıp küçük kız çocuğuna kalp masajı yapması ise izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

GÜÇLÜ KADROSUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler de rol alıyor. Mucize Doktor dizisi dünyaca ünlü The Good Doctor dizisinden uyarlandı. Dizinin danışmanlığını ise Tohum Otizm Vakfı yaptı.

İşte dizinin dün akşam yayınlanan bölümüne gelen bazı yorumlar...