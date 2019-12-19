Mucize Doktor'daki Ela ayrıntısı Twitter'da trend oldu
Doktorlar dizisinde 'Doktor Ela' karakterini canlandıran Yasemin Ergene, 10 yıl sonra aynı karakter ile Mucize Doktor dizisine dahil oldu. Bu akşamki bölümü seyredenler Ela'nın soyadının değişmediğini ve Ela Altındağ olarak hayatına devam ettiğini gördü. Söz konusu ayrıntı sosyal medyada da gündem oldu.
Doktorlar dizisinde 'Doktor Ela' karakterine hayat veren güzel oyuncu Yasemin Ergene, uzun yıllar hiçbir dizide rol almamıştı. Yıllar sonra ekranlara geri dönen başarılı oyuncu, aynı karakter ile FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisine dahil oldu.
DİKKAT ÇEKEN AYRINTI
FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un 15. bölümü bu akşam sevenleriyle buluştu. Bu akşamki bölümü seyredenler Doktor Ela'nın soyadının değişmediğini ve 'Ela Altındağ' olarak hayatına devam ettiğini gördü. Ela, Kutsi'nin canlandırdığı Levent Atahanlı tarafından düğün günü terk edilmişti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Mucize Doktor'daki dikkat çeken ayrıntı sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Doktor Ela" etiketiyle söz konusu ayrıntıya dair paylaşım yaptı.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
Haber Videosu: Mucize Doktor'daki Ela ayrıntısı Twitter'da trend oldu
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Ne kadar saçma bir olay.Ayşegülün peşinden iki ay koştum Ayşegül beni umursamadı.Şimdi ben umursamıyorum Ayşegül bana ilgi gösteriyor.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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beğendim.Cevap Yaz 27 2 Yayından Kaldır
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kim bu la.ne kadar güzele.ben aşık oldum galiba bu elaya.Cevap Yaz 29 4 Yayından Kaldır