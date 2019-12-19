Mucize Doktor'daki Ela ayrıntısı Twitter'da trend oldu
Haberler » Magazin » Mucize Doktor'daki Ela ayrıntısı Twitter'da trend oldu - Magazin

Mucize Doktor'daki Ela ayrıntısı Twitter'da trend oldu

Doktorlar dizisinde 'Doktor Ela' karakterini canlandıran Yasemin Ergene, 10 yıl sonra aynı karakter ile Mucize Doktor dizisine dahil oldu. Bu akşamki bölümü seyredenler Ela'nın soyadının değişmediğini ve Ela Altındağ olarak hayatına devam ettiğini gördü. Söz konusu ayrıntı sosyal medyada da gündem oldu.

19.12.2019 22:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 22:38

Doktorlar dizisinde 'Doktor Ela' karakterine hayat veren güzel oyuncu Yasemin Ergene, uzun yıllar hiçbir dizide rol almamıştı. Yıllar sonra ekranlara geri dönen başarılı oyuncu, aynı karakter ile FOX ekranlarında yayınlanan Doktor dizisine dahil oldu.

DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un 15. bölümü bu akşam sevenleriyle buluştu. Bu akşamki bölümü seyredenler Doktor Ela'nın soyadının değişmediğini ve 'Ela ' olarak hayatına devam ettiğini gördü. Ela, Kutsi'nin canlandırdığı Levent Atahanlı tarafından düğün günü terk edilmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mucize Doktor'daki dikkat çeken ayrıntı sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Doktor Ela" etiketiyle söz konusu ayrıntıya dair paylaşım yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:


Haber Videosu

: Mucize Doktor'daki Ela ayrıntısı Twitter'da trend oldu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (3)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler