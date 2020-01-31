: Mucize Doktor'da Ali Vefa ve Ferman arasında geçen diyalog izleyenleri gözyaşlarına boğdu

31.01.2020 08:03 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:01

FOX ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Mucize Doktor, dün akşam 20. bölümüyle ekrana geldi. Çin'de ortaya çıkan koronovirüs benzeri bir salgın hastanede kısa sürede yayıldı. Hastanenin karantina altına alınması sonrasında ise Doktor Ferman da hastalığa yakalandı.

FERMAN'A VİRÜS BULAŞTI

Taner Ölmez'in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un 20. bölümünde, Malezya'dan gelen ve aniden hastalanan yolcular Berhayat Hastanesi'ne getirildi. Ancak virüs kapan hastalar kısa sürede öldü. Hastanede ise karantina uygulaması başlatıldı. Hastalara müdahale eden bir sağlık görevlisi de hayatını kaybederken, Dr. Ferman'a da hiç beklenmedik bir şekilde virüs bulaştı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Virüs kaptığını anlayan Ferman, Ali Vefa'yı uzaklaştırarak kendisini basınç odasına kapattı. Ali Vefa, abisi kadar sevdiği Ferman'ı kaybetme korkusuyla gözyaşlarına boğuldu. Ali Vefa Abi bir daha olmaz ölme, gitme dedi Ali'nin sözleri karşısında ağlayan Ferman ise özür dileyerek hata yaptığını kabul etti. Ferman ile Ali Vefa arasındaki diyalog ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Dünyanın gündemine oturan koronavirüs benzeri bir ölümcül virüsü konu alan Mucize Doktor, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Twitter'a damga vuran dizi TT listesinde 1 numara olurken, dizi hakkında on binlerce paylaşım yapıldı.

İşte diziyi izleyenlerin yaptığı bazı yorumlar...

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