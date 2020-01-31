Mucize Doktor'da Ali Vefa ve Ferman arasında geçen diyalog izleyenleri gözyaşlarına boğdu
Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Mucize Doktor'da Çin'de ortaya çıkan koronovirüs benzeri bir salgın konu edindi. Karantina altına alınan hastanede virüs kapan Ferman ile Ali Vefa arasındaki diyalog izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
FOX ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Mucize Doktor, dün akşam 20. bölümüyle ekrana geldi. Çin'de ortaya çıkan koronovirüs benzeri bir salgın hastanede kısa sürede yayıldı. Hastanenin karantina altına alınması sonrasında ise Doktor Ferman da hastalığa yakalandı.
FERMAN'A VİRÜS BULAŞTI
Taner Ölmez'in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un 20. bölümünde, Malezya'dan gelen ve aniden hastalanan yolcular Berhayat Hastanesi'ne getirildi. Ancak virüs kapan hastalar kısa sürede öldü. Hastanede ise karantina uygulaması başlatıldı. Hastalara müdahale eden bir sağlık görevlisi de hayatını kaybederken, Dr. Ferman'a da hiç beklenmedik bir şekilde virüs bulaştı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Virüs kaptığını anlayan Ferman, Ali Vefa'yı uzaklaştırarak kendisini basınç odasına kapattı. Ali Vefa, abisi kadar sevdiği Ferman'ı kaybetme korkusuyla gözyaşlarına boğuldu. Ali Vefa Abi bir daha olmaz ölme, gitme dedi Ali'nin sözleri karşısında ağlayan Ferman ise özür dileyerek hata yaptığını kabul etti. Ferman ile Ali Vefa arasındaki diyalog ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Dünyanın gündemine oturan koronavirüs benzeri bir ölümcül virüsü konu alan Mucize Doktor, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Twitter'a damga vuran dizi TT listesinde 1 numara olurken, dizi hakkında on binlerce paylaşım yapıldı.
İşte diziyi izleyenlerin yaptığı bazı yorumlar...
Haber Videosu: Mucize Doktor'da Ali Vefa ve Ferman arasında geçen diyalog izleyenleri gözyaşlarına boğdu
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gayet başarılı bir yapım gerçekten. zaaarrrtttttCevap Yaz Yayından Kaldır
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Neden Malezya ??? 1 hem Turkiyenin savunma sanayi alanında en büyük ortaklarından ve savunma sanayi pazarıninda en başında gelen bir ulke . 2 ayrıca müslüman.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Üç kuruş fazla paraya başka bir diziye transfer olmuştur. Parasız aşık oğlanı oynar. Ulan ferman! Üç kuruşa sattın bizi haaa!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ali vefayı Nazlı ile kavuşturun artık. Biraz milletin yüzü gülsün .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hepmi ağlayacağız birazda romantik olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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gerçekten böyle diziler izleyen varmı saçma sapan dizi ilik gibi kız gidiyor mondofon kılıklı bırıne aşık oluyor ne kadar saçmaCevap Yaz 8 48 Yayından Kaldır
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dizinin saçma olduğuna izledikten sonra karar verdiniz anlaşılan- yoksa konuyu nereden bilceksiniz. .1 Yayından Kaldır
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süper bir dizi...Ama Ferman ölürse raytingler yarı yarıya düşerCevap Yaz 27 5 Yayından Kaldır
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ölmüyorum merak etme :)38 Yayından Kaldır
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bizim kendimize ağlayacak göz yaşımız yok siz reyting yapacaksınız para kazanacaksınız diye damla göz yaşı dökmeyiz gülerizCevap Yaz 13 12 Yayından Kaldır