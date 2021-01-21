Mucize Doktor 'Adil Erinç' kimdir? Reha Özcan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Mucize Doktor dizisinde Adil Erinç karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Mucize Doktor dizisi Adil Erinç kimdir, gerçek adı nedir? Reha Özcan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Mucize Doktor Adil Erinç karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri FOX TV'de izleyiciler karşısına çıkan Mucize Doktor dizisinin karakterleri merak ediliyor. Mucize Doktor oyuncularından birisi olan Adil Erinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Adil Erinç (Reha Özcan) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Mucize Doktor Adil Erinç (Reha Özcan) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

MUCİZE DOKTOR ADİL ERİNÇ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Mucize Doktor dizisinde Adil Erinç karakterini "Reha Özcan" canlandırmaktadır.

REHA ÖZCAN KİMDİR?

Ragıp Reha Özcan, (5 Temmuz 1965; Bingöl), Türk oyuncu.

Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde, Bingöl'de doğdu. Orta eğitimini, Kartal Anadolu Lisesi'nden sonra lisans eğitimini, 1987 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamladı. Profesyonel tiyatro hayatına, 1987 de Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda başladı. 1990-91 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. 1992-93 sezonunda İstanbul Antalya'ya yerleşti ve meslek hayatına Antalya Devlet Tiyatrosu'nda devam etti. Akdeniz Üniversitesi'nin Tiyatro Kulübü'nü yönetmen olarak çalıştırdı. Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yönetmenlik yaptı. 2010-2011 sezonunda, Bedensiz Kadın oyunu ile tekrar İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra, sinema ve televizyon çalışmaları da yapmıştır. Rol aldığı Bahtı Kara filmi ile birçok ödüle aday gösterilmiş ve ödül sahibi olmuştur. Aynı zamanda oyuncu Serhat Özcan'ın kardeşidir. 2016 Ekim ayında Devlet Tiyatrolarından emekli olmuştur.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Mucize Doktor : Yusuf Pirhasan - 2019-günümüz - Doktor Adil Erdinç

Bizim Hikaye: Serdar Gözelekli, Koray Kerimoğlu - 2017-2019 - Fikri Elibol

Poyraz Karayel: Küresel Sermaye : Osman Taşçı - 2017 - Amir Yıldız

Yaşamak Güzel Şey : Müfit Can Saçıntı - 2017

Adı Efsane: Devrim Yalçın - 2017 - Hasan

Sen Benim Herşeyimsin: Tolga Örnek - 2016

Gecenin Kraliçesi: Durul Taylan & Yağmur Taylan - 2016 - (Baba Osman)

Maral: En Güzel Hikayem: Bahadır İnce - 2015 - Halis Feyman

Öyle ya da Böyle: Alper Kaya - 2015

Karadayı: Uluç Bayraktar - 2014 - Vehbi Duru

Unutursam Fısılda: Çağan Irmak - 2014

Çare-sizlik (Kısa Film): - 2014

Buna Değer: Can Oral - 2014

Muhteşem Yüzyıl: Yağız Alp Akaydın, Mert Baykal - 2014

Fatih: Merve Girgin, Faruk Teber - 2013

Ölü ya da Diri: Jorgo Papavassiliou - 2013

Kor: Cihan Sağlam - Kısa Film - 2013

Suskunlar: Umur Turagay - 2012 - Sait Karam

Tepenin Ardı: Emin Alper - 2012

Kurtlar Vadisi Pusu: Onur Tan - 2011 - Jozef Beile

Yangın Var: Murat Saraçoğlu - 2011 - Emniyet Müdürü

Üsküdar'a Giderken: Selçuk Aydemir - 2011 - Berber Bürge

Buhar: Abdurrahman Öner - Kısa Film - 2011

IV. Osman: Semra Dündar - 2009 - Komiser Osman Toprak/ 4.Osman

Bahtı Kara: Theron Patterson - 2008 - Adnan

Dağlar Delisi: Taner Akvardar - 2007 - Porsuk

Naciye'yi Kim Sevmez: Emine Çelebi - 2005 - Playboy Burak