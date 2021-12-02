Mücevher markası Swarovski ile Xbox'tan binlerce TL değerinde kristal kaplı kask ve kılıç koleksiyonu

Halo Infinite ve Swarovski'nin iş birliği içerisinde oluşturduğu Halo Infinite koleksiyonu, kristal kaplı Master Chief Kaskı ve Enerji Kılıcından oluşuyor. Koleksiyon 30 bin TL değerinde olacak ve sahip olmak isteyenlerin ise tek yapmaları gereken Swarovski'nin düzenlediği çekilişe katılmak.

KRİSTAL KAPLI KASK VE KILIÇ KOLEKSİYONU

Swarovski şirketi, oyun dünyasının en ikonik serilerinden birinin piyasaya sürülmesinden 20 yıl sonra, Master Chief karakterinin 140 yönü olan tekil bir kristal parçasından yapılmış ikonik Mjolnir kaskını, 13 farklı şekilde kesilmiş kristal parçadan 204 modelle hazırlanmış sembolik Enerji Kılıcı ve iki cilalı çelik uçla yeniden tasarlandı.

KOLEKSİYONA PARASI OLAN DEĞİL ŞANSI OLAN SAHİP OLACAK

Halo Infinite ve Swarovski'nin birlikte çalıştığı Halı Infinite koleksiyon seti satışa çıkarılmayacaktır. Bu sete sahip olmanın tek yolu Swarovski'nin oluşturduğu çekilişe katılmak olacaktır. Çekiliş 1-15 Aralık tarihleri arasında Fransa, Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri arasında gerçekleşecektir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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