Mücevher markası Swarovski ile Xbox'tan binlerce TL değerinde kristal kaplı kask ve kılıç koleksiyonu - Haberler
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Mücevher markası Swarovski ile Xbox'tan binlerce TL değerinde kristal kaplı kask ve kılıç koleksiyonu

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Mücevher markası Swarovski ile Xbox'tan binlerce TL değerinde kristal kaplı kask ve kılıç koleksiyonu

Ünlü Avusturyalı kristal şirketi Swarovski, Microsoft Xbox'ın 20. yılını ve Halo Infnite oyununun çıkışını kutlamak için Halo Infnite kristal koleksiyonu hazırladı. Sınırlı sayıda üretilecek koleksiyon tam 30 bin TL değerinde. Ancak bu koleksiyondan bir ürüne sahip olmanın tek yolu ise çekilişe katılmak.

Halo Infinite ve Swarovski'nin iş birliği içerisinde oluşturduğu Halo Infinite koleksiyonu, kristal kaplı Master Chief Kaskı ve Enerji Kılıcından oluşuyor. Koleksiyon 30 bin TL değerinde olacak ve sahip olmak isteyenlerin ise tek yapmaları gereken Swarovski'nin düzenlediği çekilişe katılmak.

KRİSTAL KAPLI KASK VE KILIÇ KOLEKSİYONU

Swarovski şirketi, oyun dünyasının en ikonik serilerinden birinin piyasaya sürülmesinden 20 yıl sonra, Master Chief karakterinin 140 yönü olan tekil bir kristal parçasından yapılmış ikonik Mjolnir kaskını, 13 farklı şekilde kesilmiş kristal parçadan 204 modelle hazırlanmış sembolik Enerji Kılıcı ve iki cilalı çelik uçla yeniden tasarlandı.

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KOLEKSİYONA PARASI OLAN DEĞİL ŞANSI OLAN SAHİP OLACAK

Halo Infinite ve Swarovski'nin birlikte çalıştığı Halı Infinite koleksiyon seti satışa çıkarılmayacaktır. Bu sete sahip olmanın tek yolu Swarovski'nin oluşturduğu çekilişe katılmak olacaktır. Çekiliş 1-15 Aralık tarihleri arasında Fransa, Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri arasında gerçekleşecektir.

Mücevher üreten ünlü moda markası Swarovski ile Xbox'tan binlerce TL değerinde kristal kaplı kask ve kılıç koleksiyonu!

Mücevher üreten ünlü moda markası Swarovski ile Xbox'tan binlerce TL değerinde kristal kaplı kask ve kılıç koleksiyonu!

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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