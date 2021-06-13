MSB: "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz"
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MSB: "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı - Haberler | 3. Sayfa

MSB: "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

PKK'lı teröristlere yönelik havadan ve karadan yapılan harekatlarla 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarının devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" denildi.

MSB: 'Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz'
MSB: 'Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz'
MSB: 'Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz'
MSB: 'Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı

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