MSB: "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz"

MSB: "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

PKK'lı teröristlere yönelik havadan ve karadan yapılan harekatlarla 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarının devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı