Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve özel güç unsuru olan 5 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve özel güç unsuru olan 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı 5 teröristin, örgütün istihbarat ve özel güç unsurları olduğunu açıkladı.

01.09.2019 17:26
Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve özel güç unsuru olan 5 terörist öldürüldü

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu harekatta PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, öldürülen PKK'lı 5 teröristin, örgütün istihbarat ve özel güç unsurları olduğunu duyurdu.

SON 24 SAATTE 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile etkisiz hale getirilen 5 teröristle birlikte son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu.

Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve özel güç unsuru olan 5 terörist öldürüldü
Kaynak: AA
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