MSB: Tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının korunması bizim için onur meselesidir.

31.10.2019 19:17

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Harekat bölgesindeki tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının teminatının Türkiye olduğu belirtilen açıklamada, "Tüm etnik ve dini azınlıklarla bunlara ait yapılara zarar verilmemiştir ve verilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

"HAREKATIN AMACI, BARIŞ KORİDORU TESİS ETMEKTİR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı'nın amacı; ülkemize, milletimize yönelik tehdit ve tehlike oluşturan, bölgemizi istikrarsızlığa sürükleyen DEAŞ- PKK/KCK/PYD/YPG gibi terör örgütlerini etkisiz hale getirmek suretiyle, terör yuvası haline gelen bölgeyi DEAŞ, PKK/PYD/YPG zulmünden kurtarmak, terör koridoru kurulmasına müsaade etmemek ve Suriye'li kardeşlerimizin evlerine ve topraklarına güvenli ve gönüllü geri dönmeleri için uygun koşulları oluşturarak, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde barış koridoru tesis etmektir." ifadeleri kullanıldı.

"ETNİK VE DİNİ AZINLIKLARIN MALLARI VE CANLARININ TEMİNATI TÜRKİYE'DİR"

"Bu kapsamda, sadece ülkemizin, milletimizin güvenliği değil, Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler ve Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliği bizim için önemlidir." denilen açıklamada, "Türkiye'nin hiçbir etnik grupla, din ve mezheple sorunu yoktur. Önceki harekâtlarımızda olduğu gibi tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının teminatı Türkiye'dir. Korunması, kollanması bizim için onur meselesidir." ifadeleri kullanıldı.

Tel Abyad'daki bir kiliseyi işgal eden teröristlerin buradan TSK mensuplarına havan atışları yapmasına rağmen, harekatın sekteye uğraması pahasına kilise kesinlikle hedef alınmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Tüm etnik ve dini azınlıklarla bunlara ait yapılara zarar verilmemiştir ve verilmeyecektir. Hâlihazırda, Güvenli Bölge faaliyetleri, ABD ile 17 Ekim 2019'da, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019'da imzalanan ve kamuoyuna açıklanan müşterek beyanat/ mutabakat muhtıralarında belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Harekât esnasında, başta DEAŞ olmak üzere, PKK/YPG teröristleri ile bunlara ait barınak, mevzii, silah ve araçları hedef alınmaktadır. Mücadelemiz sadece teröristlerledir."