: Tel Abyad'da eylem hazırlığında bulunan 5 terörist sağ olarak yakalandı

24.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:30

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Tel Abyad şehrinde eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li bölücü terörist yakalandı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla birlikte gizlendikleri evlerde yakalanan teröristlerin yanında çok sayıda silah, para ve materyaller bulundu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi'nde bulunan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

"5 TERÖRİST SAĞ OLARAK YAKALANDI"

Düzenlenen operasyonlarda PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 terörist sağ olarak yakalandı.

Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 6 adet AK-47 şarjörü, 1 adet bilgisayar kasası ve 3.658.050 Suriye Lirası ele geçirildi.

50 ARAÇLIK KONVOY İDLİB'DE

Öte yandan sınırın bir diğer kısmından gelen habere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) katil Esed rejiminin kontrolünde bulunan İdlib kasabasına giriş yaptı. 50 araçlık TSK konvoyuna, Suriye Milli Ordusu (SMO) eşlik etti.

Kaynak: İHA

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