Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz Tekirdağ'da iki vatandaşın tehlikeli motosiklet yolculuğu seyir halindeki başka bir araç tarafından görüntülendi. Şahısların neden böyle bir şey yaptıkları sorusuna verdikleri ''Sosyal mesafeye uyuyoruz'' yanıtı ise izleyenleri gülümsetti.

Tekirdağ'da tehlikeli bir motosiklet yolculuğu yapan şahıslar, yoldaki başka bir araç içerisinde bulunanlar tarafından kameraya alındı. Gördüklerine inanamayan vatandaşların ''Ne yapıyorsunuz'' sorusuna, motosiklettekiler ise ''Sosyal mesafeye uyuyoruz'' açıklaması yaptı.

KORONA GÖNDERMESİ YAPTILAR

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, ön selesine aldığı yolcu ile tehlikeli bir sürüş gerçekleştirdi. Seyahat anında kendilerine 'Ne yapıyorsunuz?' sorusu yöneltilen yolcu ise, "Sosyal mesafeye uyuyoruz" diyerek gülümseten bir yanıt verdi.

Koronavirüs salgını kapsamında alınacak tedbirlerin en başında 1 metre olarak açıklanan sosyal mesafe kuralına uymak yer alıyor. Vatandaşların bu mesafeyi koruyarak yaşamlarına devam etmesinin yanı sıra maske, eldiven ve dezenfektan gibi ek önlemler de virüsün bulaşıcılığını engellemeye yardımcı oluyor.

Kaynak: İHA