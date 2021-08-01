Son dakika gündem: MOTOSİKLETLİLERDEN ORMANLIK ALAN GİRİŞLERİNDE YANGIN NÖBETİ
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Son dakika gündem: MOTOSİKLETLİLERDEN ORMANLIK ALAN GİRİŞLERİNDE YANGIN NÖBETİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: MOTOSİKLETLİ Arama Kurtarma ve Destek Derneği üyesi motosikletliler, İstanbul'daki ormanlık alanların girişlerinde olası bir yangın çıkma ihtimaline karşı devriye atarak nöbet tutuyorlar.

MOTOSİKLETLİ Arama Kurtarma ve Destek Derneği üyesi motosikletliler, İstanbul'daki ormanlık alanların girişlerinde olası bir yangın çıkma ihtimaline karşı devriye atarak nöbet tutuyorlar.

MAKUD (Motosikletli Arama Kurtarma ve Destek Derneği) Başkanı Erkan Çekiç, Ülkemizin dört bir yanında çıkan yangınlardan dolayı MAKUD ekibimiz Şile, Beykoz, Riva bölgelerinde devriye atıyor. Olası bir yangın durumuna karşı acil çağrı merkezlerine bilgi vermek amaçlı 24 saat görev başındayız ifadelerini kullandı. Dernek üyesi Türker Ölmez de, Ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlardan dolayı bizde MAKUD ekibi olarak aramızda gönüllü esaslı arkadaşlarımızla birlikte nöbet tutuyoruz. Herhangi bir afet durumuna karşı ekibimizle birlikte nöbetteyiz. Şüpheli durumları jandarma ve İtfaiye ekiplerine bilgi veriyoruz. Olası müdahaleler için ekibimiz zaten hazırlıklı. Bugünde yaklaşık 12 kişi, 6'sı Avrupa Yakası, 6'sı Anadolu yakası olmak üzere görev dağılımı yaptık. Şu an Şile tarafındayız. 6'lı gruplar halinde çıkış yapacağız şeklinde konuştu.

Son dakika gündem: MOTOSİKLETLİLERDEN ORMANLIK ALAN GİRİŞLERİNDE YANGIN NÖBETİ
Son dakika gündem: MOTOSİKLETLİLERDEN ORMANLIK ALAN GİRİŞLERİNDE YANGIN NÖBETİ
Son dakika gündem: MOTOSİKLETLİLERDEN ORMANLIK ALAN GİRİŞLERİNDE YANGIN NÖBETİ
Son dakika gündem: MOTOSİKLETLİLERDEN ORMANLIK ALAN GİRİŞLERİNDE YANGIN NÖBETİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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