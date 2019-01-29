Motosikletle Giderken Çelik Halatın Boğazını Kestiği İmam Ağır Yaralandı
Trabzon'da, motosikletle yola çıkan imamın, kesilen ağaçları taşımak için kullanılan çelik halata çarpması nedeniyle boğazı kesildi. Ağır yaralanan imam, ölüm kalım mücadelesi veriyor.
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde motosikletle giderken, yolda, kesilen ağaçları taşımakta kullanılan çelik halata çarpan imam Mustafa Saka (49), boğazı kesilerek ağır yaralandı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren Saka'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
CENAZEYE KATILMAK İÇİN MOTOSİKLETLE YOLA ÇIKTI
Kaza, önceki gün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki camide imam olarak görev yapan Mustafa Saka, Ayşe Saka (47) ile birlikte bir cenazeye katılmak için motosikletle yola çıktı.
ÇELİK HALATA ÇARPTI, BOĞAZI KESİLDİ
Başında kaskı bulunan Mustafa Saka, yoldaki, çevrede kesilen ağaçları çekmek için kullanılan çelik halata çarptı. Halatın boğazını kestiği imam Mustafa Saka ile eşi Ayşe Saka, devrilen motosikletin üzerinden savruldu.
İMAM VE EŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mustafa Saka ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ayşe Saka, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Burada ilk müdahalesi yapılan Mustafa Saka, ambulans helikopterle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren Saka'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Çevredeki görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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Hevla Varmı Acaba.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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resimde hoca çok gülmüş.hele hele hocalar gülerken ,,dişlerini hiç kimseye göstermemelidir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Önlem almayanlar en ağır cezayı almalıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hocam keşke yola çıkmadan önce sadaka verip abdest alıp sonrada 1 fatiha 3 ihlası şerif ve 7 ayetelkürsi 7 yöne okuyupta çıksaydınız...Allah acil şifalar versin..AminCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Gecmiş olsun sayin hocam.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır