Motosikletle çarpışan otomobil apartmana girdi: 3 yaralı
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Motosikletle çarpışan otomobil apartmana girdi: 3 yaralı

Erzincan'da motosikletle çarpışan otomobil bahçe duvarını yıkarak apartmana girdi.

Motosikletle çarpışan otomobil apartmana girdi: 3 yaralı
22.06.2020 22:22 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:14

Erzincan'da motosikletle çarpışan otomobil bahçe duvarını yıkarak apartmana girdi. Trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez Demirkent Mahallesi 36. sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 DV 661 plakalı otomobil, 24 AJ 078 motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil daha sonra park halindeki 24 DR 601 araca çarptıktan sonra sitenin bahçe duvarını yıkarak apartmana girdi.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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