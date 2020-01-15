Motosikletle 2 yatak taşıdılar
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Motosikletle 2 yatak taşıdılar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet üzerinde arkadaşıyla birlikte 2 yatağı taşıyan sürücü, cep telefonu ile görüntülendi.

15.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:37
Motosikletle 2 yatak taşıdılar

BURSA'nın ilçesinde, motosiklet üzerinde arkadaşıyla birlikte 2 yatağı taşıyan sürücü, cep telefonu ile görüntülendi.

İnegöl ilçesindeki Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde motosikletine yüklediği 2 yatak ve arkadaşı ile cadde üzerinde seyreden sürücüyü görenler şaşkınlık yaşadı. Tehlikeli anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken, sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler, tepki çekti. Görüntülerde motosiklet üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün dışında arkada oturan arkadaşının olduğu ve önlerine de birer yatağı aldıkları görüldü.


Kaynak: DHA
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