Motosikletli sürücü kontrolden çıkıp yol kenarına uçtu, başka bir sürücü yardımına koştu...O anlar kamerada
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Motosikletli sürücü kontrolden çıkıp yol kenarına uçtu, başka bir sürücü yardımına koştu...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA DAĞLI - Haberler | 3. Sayfa

Motosikletli sürücü kontrolden çıkıp yol kenarına uçtu, başka bir sürücü yardımına koştu.

Motosikletli sürücü kontrolden çıkıp yol kenarına uçtu, başka bir sürücü yardımına koştu...O anlar kamerada

KARAMAN - Karaman'da kontrolden çıkan bir motosikletin yol kenarına uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Karaman-Ereğli Karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet seyir halindeyken, biranda kontrolünü kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole takla attı. Kazayı gören başka bir sürücü ise aracıyla yol kenarına durarak hemen yaralıların yardımına koşarken, ambulansa da haber verdi. Olay yerine gelen ambulans motosiklette bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 yaralıyı alarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Motosikletli sürücü kontrolden çıkıp yol kenarına uçtu, başka bir sürücü yardımına koştu...O anlar kamerada
Motosikletli sürücü kontrolden çıkıp yol kenarına uçtu, başka bir sürücü yardımına koştu...O anlar kamerada
Motosikletli sürücü kontrolden çıkıp yol kenarına uçtu, başka bir sürücü yardımına koştu...O anlar kamerada
Motosikletli sürücü kontrolden çıkıp yol kenarına uçtu, başka bir sürücü yardımına koştu...O anlar kamerada
Motosikletli sürücü kontrolden çıkıp yol kenarına uçtu, başka bir sürücü yardımına koştu...O anlar kamerada
Motosikletli sürücü kontrolden çıkıp yol kenarına uçtu, başka bir sürücü yardımına koştu...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA DAĞLI

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