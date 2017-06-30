Motosikletin Çarptığı Engelli, Öldü
AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde, yürüme engelli 43 yaşındaki Hamza Tekin'e motosiklet çarptı.
AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde, yürüme engelli 43 yaşındaki Hamza Tekin'e motosiklet çarptı. Savrulup yaklaşık 5 metre yükseklikteki duvardan düşen Tekin, yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki İkiçeşmelik İlkokulu önünde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Ozan Aydın yönetimindeki 09 BT 758 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp yürüme engelli 2 çocuk babası Hamza Tekin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup, yandaki okulun yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarından düşen Tekin, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kuşadası Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Tekin'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otpisi yapılam üzere Kuşadası Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Ozan Aydın, polis tarafından gözaltına alındı.
- Aydın