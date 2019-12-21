Motosiklet kazası güvenlik kamerasında
Haberler » Güncel » Motosiklet kazası güvenlik kamerasında - Haber

Motosiklet kazası güvenlik kamerasında

İzmir'de önüne çıkan araca çarpmamak için motosikleti yan yatırınca dengesini kaybeden motosiklet sürücüsünün yaralı olarak atlattığı kaza, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

21.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:27
Motosiklet kazası güvenlik kamerasında

'de önüne çıkan araca çarpmamak için motosikleti yan yatırınca dengesini kaybeden motosiklet sürücüsünün yaralı olarak atlattığı kaza, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, 28 AAL 277 plakalı motosikletin sürücüsü Serhat Özkan, ilçesindeki Barış Manço Caddesi'nde önüne çıkan otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatırıp hızını artırdı.

Otomobile çarpmaktan son anda kurtulan sürücü, dengesini yetirince, motosikletiyle yere düşerek sürüklendi.

Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Özkan'ın Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan muayenede Özkan'ın sol ayak bileğinde kırık olduğu belirlendi.

Kaza anı da çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Motosiklet kazası güvenlik kamerasında
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler