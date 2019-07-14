Motosiklet gürültüsü kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 4 yaralı
Konya'da husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında motosiklet gürültüsü nedeniyle çıkan kavgada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Konya'da husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında motosiklet gürültüsü nedeniyle çıkan kavgada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin "neden öldürdün" sorusuna "mahalleye saklanmaktan kaba dayı olunmaz" şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Şehit Mustafa Yılmaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki komşu, iddiaya göre, motosiklet gürültüsü nedeniyle tartıştı. Çıkan tartışma sırasında M.C.Ç. (17) evde bulunan pompalı av tüfeğiyle komşuları Mehmet Çakın (56), Mustafa Ç., Mustafa G., Cihan Ç., ile Mustafa Çakın'ın eşi Şengül Ç.'ye ateş etti. Sırtından vurularak ağır yaralanan Mehmet Çakın olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa Ç., Mustafa G., Cihan Ç., ile Şengül Ç. olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından adrese sevk edilen polis ekipleri, sokağı güvenlik çemberine aldı. Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Çakın'ın cenazesi otopsi için Konya Numune Hastanesine morguna kaldırıldı.
"SAKLANMAKLA KABADAYI OLUNMAZ"
Olay sonrası cinayet zanlısı M.C.C. ile babası Yılmaz Ç. polis ekipleri tarafından suç aleti av tüfeği ile birlikte sokak içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden baba Yılmaz Ç. ve oğlu M.C.Ç., ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden baba Yılmaz Ç., kendini görüntüleyen gazetecilerin "Neden öldürdün" sorusuna, "mahalleye saklanmaktan kabadayı olunmaz" diyerek cevap verdi.
-
ülkenin gerçekleri. her yanımız şiddet.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
bakalım dayılığın içerde sürecekmiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Memlekette adaleti sağlayacak kurumlar veya memurlar cezai müeyyideleri uygulanmazsa olacağı budurCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
En büyük kabadayılık öf ke anında öfkesini yenebilen dirCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
-
17 yasında bir cocuk çürü bakalım içerdeCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
-
al işte, mahalle serserisi. aile eğitimi yok, baba diye bir şey yok. daha sivilceleri patlamamış delikanlı sanıyor kendini. memleket cahil cennetiCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
-
Hay senin kabadayılığınada adamlığınada ezik manyakCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
-
Kabadayı olmak silah kullanmak mıdır? Geçen gün de ''hayırdır gardaş ne bakıyon'' demiş Zeydan KARALAR. Yok burası Adana helal olsun yok bilmem ne. Her ne olursa olsun birbirimize saygılı ve sabırlı olmak zorundayız ve en önemlisi kibar olmalıyız. Zor mu gülümsemek? Bir şeyler isterken misin musun la istemek ? Ölümlü dünya birbirimizi kırmamamız gerekirken öldürüyoruz ve kabadayılıkla övünüyoruz. Yazık böyle insanlığa. Her şey ailede başlar. Herkes kendi evinin önünü süpürürse mahalle mis olur.Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
-
17 yaşında mafya sokak serserili filmlerinin etkisi altında kalmış topluma fayda getirmeyecek biri. Umarım cezası ağır olur. Emsal bir ceza olurCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
-
Yabancı bir bilim insanı adını hatırlayamadım İnsanlar gün gelecek gürültüye karşı savaş açacaklar diyordu. Şehir hayatında insanlar birbirine saygısız. Özellikle ara mahallelerde ve apartman dairelerinde.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
Bekçilerden "Polisi arayalım mı?" diyen vatandaşa sert çıkış: Gerek yok, polisiz kardeşim, hayırdır!