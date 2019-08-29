Motosiklet araçla çarpıştı, sürücüsü ağır yaralandı

29.08.2019 16:40

Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.



Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi 4599 Sokak'ta meydana geldi. Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Abdülkerim Çakmak'ın kullandığı 07 AGR 059 plakalı motosiklet, 4599 sokak ile Orhangazi Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Orhangazi Caddesi'nde seyir halindeki Mehmet Ali Manav'ın kullandığı 07 J 0103 plakalı ticari taksiye yandan çarptı.



Kazada yaralanan ve 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Abdülkerim Çakmak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA