Moto kuryenin çarptığı bisikletli kız çocuğu ağır yaralandı

Karaman'da yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki kız çocuğuna moto kurye çarptı.

Karaman'da yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki kız çocuğuna moto kurye çarptı. Kazada moto kurye ile birlikte yaralanan kız çocuğu kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza, Nefise Sultan Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. (30) yönetimindeki 70 AAD 695 plakalı moto kurye, bisikleti ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki Tuana D.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan Mustafa S. ve Tuana D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Tuana D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı