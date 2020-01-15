: Moskova'daki ateşkes masasından kalkan Darbeci Hafter'e bağlı güçler Trablus'u vurdu

15.01.2020 07:43 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:03

Libya'da Türkiye ve Rusya'nın çabalarıyla ateşkes konusunda uzlaşılmasına karşın, darbeci general Hafter'in ateşkes için önce 2 gün isteyip, Moskokova'dan ayrıldıktan hemen sonra, kendisine bağlı güçler ateşkesi reddetiklerini duyurmuştu.

Ardından da Hafter'e bağlı silahlı güçlerin meşru hükümetin kontrolündeki Trablus'a saldırısı gecikmedi. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Sözcüsü Muhammed Kununu'nun konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısı, Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi tarafından yayımlandı.

YERLEŞİM ALANLARINA ROKET SALDIRILARI

Kununu, Hafter milislerinin, Ramle ve Salahaddin bölgelerindeki yerleşim alanlarına roket attığını bildirdi.

BAE'NİN iHA'SI TRABLUS SEMALARINDA

Kununu, Hafter yanlısı paralı askerlerin bölgede konuşlandığını ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait insansız hava aracının (İHA) da Trablus semalarında uçuş yaptığını ifade etti.

UMH: EVLERİNİZE DÖNMEYİN

UMH güçlerinin Hafter milislerine karşılık verebilecek güçte olduğunu belirten Kununu, bölgeden göç eden halka da çatışmalar yaşandığı süre içinde evlerine dönmemeleri çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısıyla Libya'da ateşkes anlaşması yapılması konusunda Moskova'da taraflar arasında başlayan görüşmelerde uzlaşıya varılan taslak metni, darbeci general Hafter tarafından kabul görülmemişti. Darbeci general Hafter, metni imzalamadan Moskova'dan ayrılmıştı.

Kaynak: AA

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