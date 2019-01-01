Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü: 13 Yaralı

Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü: 13 Yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Gorki Parkı parkındaki yeni yıl kutlamaları sırasında köprü çöktü.

Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü: 13 Yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Gorki Parkı parkındaki yeni yıl kutlamaları sırasında köprü çöktü.

Ahşap köprünün üzerinde bulunanlar çökme ile birlikte yere yuvarlandı. Olayda en az 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, köprünün çöktüğü o an bir amatör kamera tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et