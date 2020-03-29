Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülkeler önlemlerini artırmaya devam ediyor. Rusya'da yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen Moskova'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

29.03.2020 22:28 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:40
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Rusya'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen Moskova'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkeler önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Rusya'da görülen koronavirüs vakalarının büyük çoğunluğunun başkent Moskova'da görülmesi nedeniyle olağanüstü tedbirler alınmaya başlandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı açıklamada yarından itibaren başkent Moskova'da sokağa çıkma yasağının başlatılacağını duyurdu. Sobyanin, yarından itibaren Moskova'nın tüm sakinleri için, yaşları ne olursa olsun evlerinde kendilerini izole etme zorunluluğu getirildiğini kaydederken, koronavirüsü hafif geçirenlerin ise doktor gözetiminde evlerinde tedavi göreceklerini açıkladı. Başkan, doktor sevki ile ilaçların halka ücretsiz olarak ulaştırılacağını açıkladı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin

YASAĞIN NE KADAR SÜRE UYGULANACAĞI KONUSUNDA BİLGİ VERİLMEDİ

Belediye Başkanı, sokağa çıkma yasağının esnekliklerinden de bahsederek, hane halkının en fazla 100 metre uzaklaşabileceği ve hayvanlarını gezdirebileceğini bildirdi. Başkan, Moskova halkına en yakın marketten alışveriş yapmaları gerektiğini vurgularken, yasağın ne kadar süre uygulanacağı konusunda bilgi vermedi.

RUSYA'DA VAKA SAYISI BİN 534'E ULAŞTI

Rusya'da toplam korona virüs vakası bin 534'e ulaşırken, başkent Moskova'da toplam korona virüs vakası bin 14'e yükseldi.

Kaynak: İHA

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