Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında Koronavirüs hastalığının çıktığı ilk günden bu yana, virüsün en çok ileri yaşta olanları etkilediği konuşulsa da Rusya'nın başkenti Moskova'da koronavirüs için kurulan hastaneden gelen veriler gençleri de ilgilendiriyor. Çünkü hastanede solunum cihazına bağlanan hastaların yüzde 40'ı 40 yaş altında.

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık 2019 tarihinde tespit edilen koronavirüs bugüne kadar tüm dünyada 40 bine yakın insanın ölümüne neden oldu. Hastalığa yakalanan insan sayısı ise 800 bine yaklaştı.

Hastalıkla ilgili genel kanı yaşlıların daha çok etkilendiği yönündeyken Rusya'dan da kritik veriler geldi.

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI OLANLARIN YÜZDE 40'I 40 YAŞ ALTI

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında dönüştürülen özel koronavirüs karantina hastanesinin Başhekimi Denis Protsenko, durumları ağır olduğu için yapay solunum cihazına bağlanan hastaların yüzde 40'ının 40 yaşından genç olduğunu açıkladı. Böylece virüsün 'yaşlılarda etkili olduğu' haberleri de tartışmalara neden oldu.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde şu an 17 hastanın bulunduğu bildirildi ve aastaların yaş grubuna göre dağılımı şöyle sıralandı:

Yüzde 46'sı 35 ila 64 yaş arası.

Yüzde 33,5'i 18 ila 34 yaş;

Yüzde 15'i 65 yaşın üzeri.

Yüzde 5,5 - çocuklar.

Uzmanlar bu istatistiklerin, hastalığa her yaş grubunda insanın yakalanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösterdiğini vurguluyor.

RUSYA'DA SON DURUM

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün Moskova Belediyesi, şehirde sokağa çıkma kısıtlamalarının 5 Nisan'dan 14 Nisan'a kadar uzatılması kararını açıkladı. Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da 1836 vaka açıklanmıştı.