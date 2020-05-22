Mory Kante: Yéké Yéké şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı 70 yaşında hayatını kaybetti
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Mory Kante: Yéké Yéké şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı 70 yaşında hayatını kaybetti

Afrika müziğinin dünya çapında tanınmasında büyük katkısı olan Gineli sanatçı Mory Kante, 70 yaşında hayatını kaybetti.

22.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:25

Afrika müziğinin dünya çapında tanınmasında büyük katkısı olan Gineli sanatçı Mory Kante, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Mory Kante'nin oğlu Balla Kante, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, babasının bu sabah başkent Conakry'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Balla Kante, babasının ölüm nedeninin "tedavi edilemeyen kalp sorunları" olduğunu söyledi.

Kante, "Babamın kronik hastalığı vardı. Sık sık tedavi için Fransa'ya gidiyordu ancak koronavirüs nedeniyle son dönemde bu mümkün olmadı" dedi.

Ünlü vokalist ve kora çalgıcısı Mory Kante, özellikle 1987 yılında seslendirdiği "Yéké Yéké" adlı şarkısıyla uluslararası alanda tanınmıştı.

"Yéké Yéké", Afrikalı bir sanatçının bugüne kadar en yüksek satış rakamına ulaşan şarkısı olmuştu.

Mory Kante: Yéké Yéké şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı 70 yaşında hayatını kaybetti
BBC

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