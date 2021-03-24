Mor ve Ötesi Bir Derdim Var şarkı sözleri!
24.03.2021 21:24 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:30
Mor ve Ötesi grubundan dinlediğimiz Mor ve Ötesi Bir Derdim Var şarkı sözleri! Detaylar haberimizde.
Mor ve Ötesi grubundan dinlediğimiz Mor ve Ötesi Bir Derdim Var şarkı sözleri!
BİR DERDİM VAR ŞARKI SÖZLERİ
Bir derdim var artık, tutamam içimde
Gitsem nereye kadar
Kalsam neye yarar?
Hiç anlatamadım, hiç anlamadılar
Herkes neden düşman?
Herkes neden düşman?
Unuttuk hepsini, Nuh'un nefesini
Gelme yanıma sen başkasın ben başka
Bir derdim var artık, tutamam içimde
Gitsem nereye kadar
Kalsam neye yarar?
Hiç anlatamadım, hiç anlamadılar
Bak bu son perde oyun, yok bundan sonra
Işık yok,…