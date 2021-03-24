Mor ve Ötesi Bir Derdim Var şarkı sözleri!
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Mor ve Ötesi Bir Derdim Var şarkı sözleri!

24.03.2021 21:24 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:30
Mor ve Ötesi Bir Derdim Var şarkı sözleri!

Mor ve Ötesi grubundan dinlediğimiz Mor ve Ötesi Bir Derdim Var şarkı sözleri! Detaylar haberimizde.

Mor ve Ötesi grubundan dinlediğimiz Mor ve Ötesi Bir Derdim Var şarkı sözleri!

BİR DERDİM VAR ŞARKI SÖZLERİ

Bir derdim var artık, tutamam içimde

Gitsem nereye kadar

Kalsam neye yarar?

Hiç anlatamadım, hiç anlamadılar

Herkes neden düşman?

Herkes neden düşman?

Unuttuk hepsini, Nuh'un nefesini

Gelme yanıma sen başkasın ben başka

Bir derdim var artık, tutamam içimde

Gitsem nereye kadar

Kalsam neye yarar?

Hiç anlatamadım, hiç anlamadılar

Bak bu son perde oyun, yok bundan sonra

Işık yok,…

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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