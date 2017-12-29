Mor Beyin' Mağduru Eski AK Parti Milletvekili Tahliye Edildi

YALOVA'da FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla 'Silahlı terör örgütü' üyeliği suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan AK Parti Yalova eski milletvekili Şükrü Önder, Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, telefonlara 'ByLock izi' bırakan 'Mor Beyin' aplikasyonunun tespitinin ardından, Yalova'da 36 kişinin tahliye edilebileceği açıklamıştı.



AK Parti'den 2002-2007 yılları arasında Yalova milletvekili olan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Şükrü Önder, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığının tespit edilmesi üzerine 22 Haziran 2017 tarihinde tutuklandı. Önder, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 29 Kasım 2017 tarihindeki karar duruşmasında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İDDİALARI REDDETMİŞTİ



Mahkeme heyetinin söz verdiği Şükrü Önder, son duruşmada iddiaları reddederek, "Ben ByLock kullanmadım. Bu programın da telefonumda değil, hattımda olduğu söylendi. Reklam mahiyetinde olan veya dışarıdan müdahale ile IP çakışması olmuş olabilir. Ne ByLock kullandım, ne de yükledim. Polisler geldiğinde ilk olarak kendilerine telefonumu verdim. Bu örgütün mensubu olduğu ne bir dernekle, ne bir cemiyetle bağlantım yok. Seyahate de çıkmadım. Ben ağzının salyasını sildiği mendili yüzüne süren birinin peşinden koşacak bir adam değilim. Ben bu devlette uzun dönemler görev yaptım. Neyin suç, neyin suç olmadığını bilecek biriyim" demişti.



MOR BEYİN'DEN TAHLİYE



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Mor Beyin adlı uygulama ile iradeleri dışında 'ByLock' IP'lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilen toplam 11 bin 480 adet GSM numarası kullanıcısı hakkında yeniden karar verileceği duyuruldu. Bunun üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür'ün yaptığı basın açıklamasında, Yalova'da ByLock IP'lerine yönlendirilmiş olan 36 kişinin de bu şekilde mağdur olduğu belirtilmesinin ardından bugün ilk tahliye gerçekleşti. Bu kapsamda Şükrü Önder, Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi. Şükrü Önder'i cezaevi önünde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Karadeniz ile partililer ve aile yakınları karşıladı.



- Yalova