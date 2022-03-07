"Montrö Bildirisi" davasında 9 emekli amiral savunma yaptı

ANKARA (DHA) - KAMUOYUNDA "Montrö Bildirisi" veya "Emekli Amiraller Bildirisi" olarak adlandırılan açıklamayla ilgili olarak haklarında dava açılan 103 emekli general arasında yer alan, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiraller Emin Murat Bilgel ve Eşref Uğur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 9 emekli amiral talimat yoluyla savunmalarını verdi.

103 emekli amiral hakkında 21 Mart'ta Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak dava öncesinde Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan bazı sanıkların bulundukları yerde talimat yoluyla ifadelerinin alınmasına devam ediliyor. "Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istenen 103 emekli amirallerden eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiraller Emin Murat Bilgel ve Eşref Uğur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 9 emekli amiral, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek farklı ağır ceza mahkemelerinde talimat duruşmalarına katıldı. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Emin Murat Bilgel suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Duyuru metni Whatsapp platformunda yer alan 'ADMEK-2' isimli Emekli Amiraller Grubu'nda 02 Nisan 2021 tarihinde paylaşılmıştır. 'ADMEK-2' isimli grup, tarafımca aktif kullanılmayan ve fakat Emekli Amiraller arasında sosyal iletişim sağlanması amacıyla 10 yıl kadar önce kurulan bir gruptur. Tarafımca okunan tek taslak metin bu grupta görülmüş ve herhangi bir suç unsuru içermediği, mesleki uzmanlık alanımıza giren konulara temas ettiği fark edilerek onay verilmiştir. 'Kamuoyu Menfaati'ni öngören ilgili duyurunun gerek okumuş olduğum taslak metinlerde gerekse kamuoyu ile paylaşılan son halinde herhangi bir şiddet söylemi, suç unsuru veya iddia edilenin aksine iktidar aleyhine kalkışmaya ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs olarak yorumlanabilecek bir ifade de mevcut değildir. Beraatımı ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

"ASKERİ DİSİPLİNİN GEREKLİLİĞİNE VURGU YAPILMIŞTIR"

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel