Molozların arasından çıkan ve çay bahçesinde sergilenen Roma dönemine ait sütun başı, müzeye taşındı
Bursa İznik'te geçtiğimiz yıllarda molozların arasında bulunan ve bir çay bahçesinde sergilenen tarihi eserin İznik Müzesi'ne taşınması için Kültür Bakanlığı talimat verdi.
Bursa'nın İznik ilçesinde geçtiğimiz yıllarda molozların arasından bulunan oymalı mermerin, Roma dönemine ait sütun başı olduğu ortaya çıktı.
MÜZEDE SERGİLENECEK
Mermer sütün, Kültür Bakanlığı'nın talimatıyla İznik Müzesi'ne bağlı arkeologlar tarafından, paletli iş makinesi eşliğinde kamyonete yüklendi. Büyük bir titizlikte taşınan tarihi eser, İznik Müzesi'ne götürülürken, önümüzdeki günlerde müzede sergilenecek.
Kaynak: DHA
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