Modern mezbaha Kurban Bayramına hazır

09.08.2019 12:24

KOCAELİ (İHA) – İzmit Solaklar'da Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen modern mezbaha binası, Kurban Bayramı'na hazır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi daha sağlıklı ve modern teknik ekipmanlarla kesim yapmak için yeni mezbaha binası inşa etti. İzmit ilçesi İZAYDAŞ Yolu Solaklar mevkiindeki mevcutta hizmet veren kesimhanenin yanında yapılan yeni dev mezbaha binası tamamlandı. Yeni mezbaha binası tam donanımlı, teknolojik yenilikler barındıran bir kesimhane olurken Kurban Bayramı'nda vatandaşlara tam kapasiteyle hizmet verecek. Toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip olan yeni mezbahada, son teknolojik teçhizatlarla aynı anda daha fazla kesim yapılabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA