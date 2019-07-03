Modern Bir Hippi Arabası: Elektrikli Volkswagen Type 20 Konsepti

Volkswagen, Dieselgate adıyla anılan skandaldan bu yana markasını yenilemek için çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Elektronik Araştırma Laboratuvarı'nı Silikon Vadisi'ne taşıyan ve İnovasyon ve Mühendislik Merkezi Kaliforniya adıyla yeniden düzenleyen firma, Almanya dışındaki en büyük AR-GE departmanının açılışı için eski ve yeniyi bir araya getiren şık bir araç tasarladı.

Salı günü tanıtılan elektrikli konsept, Volkswagen'ın meşhur 'hippi minibüsü' 1962 Type 2 11 pencereli minibüsü günümüze taşıyor. 10 Kw/saatlik bataryaya sahip aracın 2500 watt dahili şarjı ve 120 beygir güç üreten elektrikli motoru var.

Elektrikli motor araçtaki tek yenilik değil. Porsche'dan alınma pnömatik (sıkıştırılmış hava kullanan) süspansiyonu kullanan araç, yüksekliğini yazılım üzerinden ayarlayabiliyor. 720p geniş açılı kamera, sürücüyü tanımayı sağlayan yüz tanıma teknolojisi sunuyor.

Aracın içinde üç mikrofon yer alıyor. Bu mikrofonlar dışarıda önde, sürücü mahallinde ve arkada yolcu kabininde bulunuyor. Bu mikrofonlar ile sesli asistanları kullanmak mümkün oluyor. VW, konsept araçta kullandığı yapay zekanın şu anda kullanılan yapay zekalarından daha fazla dili anlayabileceğini söylüyor. Araca bir komut verildiğinde yapay zeka, LED-ışıklı geri bildirimler ile tepki veriyor. Yine de bu teknoloji şimdilik yalnızca "Yola çıkmaya hazır mısın?" gibi belli sorulara cevap verirken işe yarıyor. Araç sizi yaklaşırken gördüğünde tanıyıp, selamlayabiliyor ve kapılarını açabiliyor.

Aracın iç ve dış tasarımında organik tasarımlar öne çıkıyor. Tekerlekler, direksiyon gibi parçalar bu tasarım dilinin en çok belli olduğu parçalar oluyor. Aracın ön kokpitinde bir de holografik ekran yer alıyor.

VW bu aracı Monterey Car Week'e de götürecek ancak aracın nihai yuvası Kaliforniya'daki tesis olacak.