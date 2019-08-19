Model Didem Soydan Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı

19.08.2019 07:49

Son günlerde adı ünlü sanatçı Selami Şahin'in oğluyla anılan ünlü model Didem Soydan, sabah saatlerinde yaptığı yarı çıplak paylaşımla dikkatleri çekti.

ÜSTSÜZ POZ VERDİ

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmeyen Didem Soydan, bu sabah saatlerinde Instagram hesabından üstsüz poz verdi. Soydan yarı çıplak fotoğrafını "06.48" notuyla paylaştı.