Model Didem Soydan Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı

Model Didem Soydan Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü model Didem Soydan, sosyal medya hesabından üstsüz verdiği pozu paylaştı.

19.08.2019 07:49
Model Didem Soydan Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı

Son günlerde adı ünlü sanatçı Selami Şahin'in oğluyla anılan ünlü model Didem Soydan, sabah saatlerinde yaptığı yarı çıplak paylaşımla dikkatleri çekti.

ÜSTSÜZ POZ VERDİ

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmeyen Didem Soydan, bu sabah saatlerinde Instagram hesabından üstsüz poz verdi. Soydan yarı çıplak fotoğrafını "06.48" notuyla paylaştı.

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