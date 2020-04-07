Model Didem Soydan, bacaklarını açarak kameraya poz verdi
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Didem Soydan, Instagram, Magazin

Model Didem Soydan, bacaklarını açarak kameraya poz verdi

Yaptığı cesur paylaşımlarıyla her daim adından söz ettiren model Didem Soydan, sosyal medya hesabından yarı çıplak kıyafetiyle bacaklarını açarak verdiği pozu paylaştı.

07.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:07
Model Didem Soydan, bacaklarını açarak kameraya poz verdi

Takipçilerine verdiği cevaplarla ve yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü model Didem Soydan, Instagram hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

YARI ÇIPLAK PAYLAŞIM YAPTI

Koronavirüs salgınından dolayı evinden çıkmayan ve süreçte sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Didem Soydan, üzerinde sadece beyaz gömlek ve beyaz çoraplarının olduğunu bir fotoğrafını paylaştı. Soydan'ın bacaklarını açarak verdiği poz ise Instagram'a damga vurdu. Kısa süre önce paylaşım yapan Soydan'ın fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.

Model Didem Soydan, bacaklarını açarak kameraya poz verdi

YENİ YAŞINI KUTLADI

Geçtiğimiz günlerde 36. yaşını kutlayan Didem Soydan, evinin banyosunda çektiği göğüs dekolteli pozunu "Bu benim doğum günüm" notuyla paylaşmıştı. Ünlü modelin yeni yaşını Simge Sağın, Tülin şahin, Saadet Işıl Aksoy, Ahu Yağtu, Gazapizm ve Gaye Su Akyol gibi isimler de kutlamıştı.

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Haber Yorumları (1)
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